Martes con lluvias aisladas, mejora por la tarde

Según el pronóstico, un área de baja presión comenzará a retirarse mientras ingresa un frente frío débil que favorecerá algunas precipitaciones dispersas y de baja intensidad.

Las lluvias previstas serían menores a los 3 milímetros, con probabilidades de precipitación de entre el 15% y el 55%. Además, se anticipa alta probabilidad de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia durante las primeras horas del día.

Los vientos soplarán del sector sur y suroeste con velocidades de entre 2 y 15 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 30 km/h.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mañana fresca y una tarde más agradable. La máxima provincial alcanzaría los 24 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima sería de 13 °C en San Pedro.

La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos en todo el territorio provincial.