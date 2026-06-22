La semana inicia con lluvias y un marcado descenso de temperatura en la provincia

El inicio de la semana estará marcado por un cambio importante en las condiciones meteorológicas en Misiones. El ingreso de un frente frío de origen polar, combinado con corrientes de humedad provenientes de la cuenca amazónica, provocará lluvias, tormentas aisladas y un marcado descenso de las temperaturas en toda la provincia.

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían acumular entre 6 y 73 milímetros, con los mayores registros previstos para la zona norte. Además, se esperan tormentas de variada intensidad, alta probabilidad de nieblas y neblinas y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 20 y 40 kilómetros por hora durante el avance del sistema.

Las temperaturas también mostrarán una fuerte caída. Para este lunes se estima una máxima provincial de 15°C en Jardín América, mientras que la mínima se registraría hacia el final de la jornada en Apóstoles, donde el termómetro podría descender hasta los 8°C, con una sensación térmica cercana a los 6°C.

El ingreso de la masa de aire polar marcará el comienzo de un período de frío intenso que se extenderá durante gran parte de la semana. Los modelos meteorológicos anticipan que entre el miércoles y el jueves podrían registrarse temperaturas bajo cero en distintas localidades de Misiones, especialmente en zonas bajas del centro provincial, favoreciendo la ocurrencia de heladas generalizadas.

Ante este escenario, la atención también está puesta en el sector productivo. Las bajas temperaturas y las posibles heladas generan preocupación entre productores agrícolas y hortícolas, debido al impacto que pueden tener sobre cultivos sensibles. Los especialistas recomiendan seguir la evolución de los pronósticos y tomar las medidas preventivas necesarias ante uno de los ingresos de aire frío más importantes del año.