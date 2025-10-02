La Legislatura misionera debate hoy el presupuesto 2026

La Cámara de Representantes de Misiones tratará este jueves el proyecto de presupuesto provincial 2026, con un fuerte énfasis en la inversión social y en el uso de recursos propios. De aprobarse, la provincia se convertirá nuevamente en la primera del país en sancionar la denominada “Ley de Leyes” para el próximo ejercicio.

El proyecto enviado por el gobernador Hugo Passalacqua proyecta una ejecución de $4,09 billones, de los cuales el 69,17% estará destinado a áreas sociales, como salud, educación y contención. Además, un 9,8% se asignará a infraestructura, en un contexto marcado por la menor presencia de transferencias nacionales.

“Expone un resultado financiero equilibrado, como venimos sosteniendo hace años, para garantizar un Estado suficiente donde sea necesario”, había expresado el mandatario.

Además del presupuesto, los diputados tratarán iniciativas que apuntan a fomentar la producción de hidromiel, regular el régimen legal para el desarrollo de la producción ovina y caprina, y definir el Lema del Año 2026.