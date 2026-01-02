Intoxicaciones por alcohol, accidentes de tránsito y agresiones en Misiones

El Ministerio de Salud Pública de Misiones comunicó las atenciones que se han realizado en las áreas de emergencias de los hospitales, entre las 22 horas del 31 diciembre 2025 y hasta las 7 horas del 1 de enero 2026.

Se registraron 23 asistencias por intoxicaciones (17 por ingesta de alcohol y 6 de alimentos), 20 por accidentes de tránsito, 14 asistencias por riña o agresión por terceros, 7 por heridas por arma blanca, 5 por quemaduras (2 por pirotecnia y 3 por quemaduras domesticas), 3 por accidentes domésticos, 3 por intento de suicidio y 2 por violencia de género.

Desde la base de la Unidad Central de Emergencias y Traslados de la Provincia entre el 24/12 hasta la fecha, entre las 22 y las 7 horas, se realizaron 16 asistencias, en la zona comprendida por Posadas y Garupá.

De las cuales tres (3) en siniestro vial, tres (3)por agresiones en riña/ tercer, dos (2) por intoxicación por ingesta de alcohol, una (1) por herido de arma blanca, uno (1) por intento de suicidio y seis (6) asistencias medicas domicilios.

Dichas atenciones que requirieron concurrencia a los centros de mayor complejidad están incluidas en las atenciones desarrolladas en el informe a continuación.

Quemaduras y accidentes por pirotecnia

Ingresó al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (HEADRM) un (1) hombre de 38 años por quemaduras por pirotecnia.

En el Hospital Ramón Gardés de Eldorado se atendió a dos (2) pacientes por quemaduras: una mujer con quemadura tipo A (explosión gas) y un niño de 11 años con quemadura tipo A (doméstico)

En la guardia del Hospital de Colonia Aurora ingresó un (1) hombre con quemaduras superficiales por manipulación de pirotecnia.

En el Samic de Oberá se atendió a un (1) hombre de 48 años que quemaduras (domésticas).

Heridas por riña o agresión por terceros

En la provincia se registraron asistencias por riña o agresión por terceros: 14

En Andresito se atendió a un (1) joven de 15 años por heridas causadas en riña.

En el Hospital de Gobernador Roca ingresó un (1) hombre de 47 años con heridas causadas en agresión por terceros.

En San Javier un (1) joven de 19 años ingresó con lesiones excorativas.

En el Hospital Gardés de Eldorado se atendieron a dos (2) pacientes por heridas causadas en riñas: 1 mujer de 38 años y un hombre de 25 años.

En el Hospital Favarolo ingresó una (1) mujer de 39 años con heridas causadas en riña familiar.

En el Samic Oberá se asistieron a tres (3) hombres de 16, 17 y 43 años con lesiones causadas por terceros.

En Concepción de la Sierra se atendió a un (1) herido en riña: masculino de 21 años.

En el Hospital de San José ingresó (1) lesionado de riña de 15 años.

Al HEADRM ingresó una (1) joven de 21 años con herida causada en riña.

En Campo Grande ingresó al Hospital un (1) joven de 16 años con herida cortante con vidrio.

En Candelaria se asistió a un (1) hombre de 57 años.

Accidentes de tránsito

En cuanto a la atención de pacientes por accidentes de tránsito se registraron 20 asistencias.

En el Hospital de Leandro N. Alem ingresó un (1) niño de 10 años con lesiones en accidente en la vía pública.

En el Hospital Gardés de Eldorado se atendieron a cuatro (4) pacientes por lesiones en accidente de tránsito: tres con lesiones leves (dos hombres y una mujer) y una mujer con politraumatismo.

A la guardia del Hospital de El Soberbio ingresó un (1) joven de 18 años con lesiones leves.

Al HEADRM ingresaron cinco (5) pacientes con lesiones: tres hombres y dos mujeres de 29, 34, 41 y 47 años.

En el Samic de Iguazú se asistieron a cuatro (4) pacientes por lesiones en accidente: tres mujeres y un hombre.

En el Samic Eldorado ingresó un (1) hombre de 21 años.

En el Hospital Favaloro se atendió a dos (2) pacientes: una mujer y un hombre de 23 y 30 años respectivamente.

En Gobernador Roca se asistieron a dos (2) hombres con lesiones en accidente en moto.

Intoxicados

En la provincia se registraron 23 asistencias por intoxicación.

En San Ignacio ingresó un (1) paciente de 21 años por intoxicación alimentaria.

En el Samic de Alem se atendió a un (1) joven de 16 por intoxicación alcohólica.

En el Hospital Gardés de Eldorado ingresó una (1) mujer por intoxicación alcohólica.

En El Soberbio ingresó un (1) paciente por intoxicación alcohólica de 35 años.



En San Javier se atendió a un (1) joven de 17 años por intoxicación alcohólica.

En San Vicente ingresaron a la guardia del Hospital tres (3) mujeres por intoxicación alimentaria ( 16, 39 y 45 años).

En el HEADRM ingresaron cuatro (4) pacientes por intoxicación alcohólica: tres hombres y una mujer, 19, 21 y 27 años (tres internados).

En el Samic Oberá se atendieron a cuatro (4) hombres por intoxicación alcohólica (15, 16 y 68 años).

Ingresaron al Samic Eldorado dos (2) hombres de 42 y 45 años por intoxicación alcohólica.

En Puerto Iguazú se asistió a cuatro (4) pacientes por intoxicación; tres por ingesta alcohólica: dos mujeres (17 y 21 años) y un hombre de 24 años. Y una por alimentos un niño de 7 años.

En el Hospital de San José ingresó un (1) hombre de 24 años ingresó por intoxicación por estupefacientes y alcohol.

Heridas por arma blanca

Este año en Misiones, las guardias de los hospitales públicos, se ha registrado 7 asistencias.

En el Samic Oberá ingresaron tres (3) hombres con heridas por arma blanca (24, 26 y 68 años).

En el Samic Eldorado se atendió a un (1) hombre de 20 años por herida de arma blanca.

En el Hospital de Azara ingresó un (1) hombre de 27 años con herida de arma blanca.

En Bernardo de Irigoyen se atendió a un (1) hombre de 20 años con herida por arma blanca.

En San Ignacio ingresó un (1) hombre de 21 años con herida en antebrazo derecho.

Accidentes domésticos

En la provincia se registraron 3 asistencia por accidentes domésticos

Ingresaron al Samic Eldorado dos (2) adolescentes con traumas leves por accidentes domesticos ( 12 y 13 años)

En Concepción de la Sierra ingresó, por caída dentro de una fosa, un (1) hombre de 74 años.

Intento de suicidio

Este año en Misiones, se ha registrado 3 asistencias.

Ingresaron al Samic Oberá dos (2) pacientes por intento de suicidio (18 y 68 años)

La UCEYT asistió a una (1) persona por intento de suicidio (Esta en el reporte de UCEYT)

Violencia de género

Este año en Misiones el sistema de emergencias registro 2 atenciones.

En Concepción de la Sierra se asistió a una (1) mujer de 27 años por violencia de género.

En el Hospital de Montecarlo se asistió a una (1) mujer por violencia de género.