Actualizan costos del peaje en la Ruta 105

A partir de las medianoche del lunes 5 de enero, comenzará a regir el nuevo esquema de peajes en la Ruta Provincial 105, en el tramo que une Posadas con San Javier. La decisión impacta en las estaciones del corredor vial y alcanza a todas las categorías de vehículos.

Según informaron desde la empresa que brinda el servicio, la actualización responde al desfasaje de los costos operativos, ya que las tarifas permanecían sin cambios desde agosto de 2024. Con este ajuste, el objetivo es sostener la prestación de los servicios viales y el ritmo de las obras en ejecución.

Además, los nuevos valores se alinean con los que ya se cobran en la Ruta Nacional 12, con el objetivo de unificar criterios en corredores de tránsito similares. El esquema contempla diferencias según cantidad de ejes y altura de los vehículos.

Nuevo Cuadro Tarifario

Categoría 1 vehículos de hasta 2 ejes y 2,10 metros de altura $1.200

Categoría 2 y 3 dos ejes con más de 2,10 metros o más de 2 ejes hasta 2,10 metros $2.100

Categoría 4 más de 2 y hasta 4 ejes con más de 2,10 metros $4.500

Categoría 5 más de 4 y hasta 6 ejes $5.400

Categoría 6 más de 6 ejes $6.600

Categoría 7 tractor con acoplado de hasta 2 ejes $1.500

El corredor de la Ruta 105 mantiene un flujo constante de tránsito diario, tanto particular como de transporte. En ese contexto, la actualización tarifaria se presenta como una herramienta para acompañar el mantenimiento y la infraestructura vial.

Por otro lado, las autoridades recordaron que continúan las tareas de construcción de la autovía entre el Cruce San José y el barrio Santa Clara de Garupá. Por ese motivo, solicitaron circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal en la zona.