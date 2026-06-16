Hoy debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina comenzará este martes su camino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en Kansas City y marcará el estreno de la Albiceleste en su objetivo de defender la corona conquistada en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos al título, respaldado por la obtención de la Copa América 2024 y por una base consolidada que mantiene a varias de las figuras campeonas del mundo. Además, todo indica que será la última participación mundialista de Lionel Messi, quien buscará cerrar su extraordinaria carrera internacional con una nueva actuación histórica.

Del otro lado estará Argelia, selección que logró su clasificación tras finalizar en el primer puesto del Grupo G de las Eliminatorias Africanas (CAF) y que intentará dar el golpe ante el vigente campeón.

Argentina comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El partido se disputará este martes 16 de junio, desde las 22:00 (hora de Argentina).

¿Dónde ver Argentina vs. Argelia?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de distintas señales de televisión, radio y plataformas habilitadas para el Mundial 2026.

Entre los medios con derechos de transmisión en Argentina se encuentran:

TyC Sports

Telefe

DirecTV

ESPN

Radio Mitre

Radio La Red

Cadena 3

TRI (Tele Red Imagen)

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

El estadio del debut

El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, escenario con capacidad para 73.000 espectadores y uno de los recintos más modernos utilizados durante el Mundial. Habitualmente alberga partidos de la NFL y es reconocido por el clima que generan sus tribunas.

El calendario de Argentina en la fase de grupos

16 de junio: Argentina vs. Argelia (22:00)

22 de junio: Argentina vs. Austria (14:00)

27 de junio: Jordania vs. Argentina (19:00)

El único antecedente entre Argentina y Argelia

La Albiceleste y el conjunto africano solo se enfrentaron una vez en la historia. Fue en un amistoso disputado el 5 de junio de 2007, como parte de la preparación para la Copa América de Venezuela.

En aquella oportunidad, Argentina se impuso por 4 a 3, con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de dos goles en un partido que quedó como el único antecedente entre ambos seleccionados.