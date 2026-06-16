Asalto comando con explosivos a tres bancos y una casa de cambios en Paraguay

Un grupo de al menos 20 delincuentes fuertemente armados ejecutó durante la madrugada de este martes un asalto tipo comando contra tres entidades bancarias y una casa de cambios en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, Paraguay.

El ataque ocurrió sobre la ruta PY 06, en pleno centro de la ciudad, donde funcionan las sucursales de los bancos Ueno, Familiar y GNB, además de la casa de cambios Santa Rita. Los criminales actuaron de manera simultánea y utilizaron explosivos para intentar acceder a las bóvedas de las entidades financieras.

Durante el atraco, los delincuentes retuvieron a empleados y personal de seguridad. En la sucursal de Ueno se encontraban dos trabajadoras y un guardia privado, a quien le sustrajeron su arma reglamentaria. Según los testimonios preliminares, de esa entidad no lograron llevarse dinero, aunque los trabajadores permanecieron reducidos hasta que finalizó el operativo delictivo.

Los asaltantes también lograron desarmar a cuatro efectivos policiales que se encontraban en la zona, a quienes les arrebataron varias armas, entre ellas un fusil Galil. Ante la situación, otros agentes intentaron repeler el ataque con disparos, lo que derivó en una respuesta aún más violenta por parte de los criminales mediante el uso de explosivos.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones habrían alcanzado las bóvedas de los bancos GNB y Familiar. Hasta el momento, las autoridades no informaron el monto sustraído ni confirmaron el alcance de los daños ocasionados en cada una de las entidades afectadas.

Tras concretar el golpe, los delincuentes incendiaron dos vehículos en distintos accesos a Santa Rita y esparcieron clavos tipo “miguelito” sobre las rutas de escape para dificultar una eventual persecución policial.

A pesar de la magnitud del operativo criminal y del intenso despliegue de fuerzas de seguridad posterior al hecho, no se reportaron personas heridas. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación para identificar a los responsables y determinar si el grupo tiene vínculos con organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

El Crio. Gral. José Vega, director de policía de Alto Paraná, reconoció que hubo datos de inteligencia que advertían acerca de un posible golpe, aunque sin mucha precisión sobre las fechas y lugares.

“Estuvimos cubriendo una semana, pero no pasó nada, son informaciones sensibles de inteligencia que llegan, pero muchas veces no acontece, algunos dicen, se presume que se quiere atacar zona norte o zona sur, pero no acontece”, comentó el comisario, en un contacto radial con la emisora 730 AM.

El comisario reconoció que no hubo ninguna indicación expresa de bajar la guardia, pero que, tras un breve periodo de refuerzo, directamente volvieron a la normalidad.

Fuente: Medios Digitales