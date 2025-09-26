Estudiantina: Cronograma, puntos de accesos y cortes de tránsito

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) dio a conocer el cronograma de la primera noche de desfile en el cuarto tramo de la Costanera.

De esta manera, la fiesta máxima de los estudiantes posadeños largará este viernes a las 16 horas, con la ceremonia de entrega de llaves de la ciudad por parte de las autoridades municipales a los estudiantes.

A las 16.15 será la apertura de la Estudiantina con la pasada del grupo Integrarte. Mientras, a las 17 ingresará a la pista el primer colegio, Epet Nº1 con toda la potencia de su batería. A partir de allí se sucederán los colegios con sus bandas de música, scolas do samba, cuerpos de baile y carrozas, hasta despedir la primera jornada ya cerca del amanecer del sábado.

Hay que recordar que la Estudiantina tiene nuevo cronograma, luego de la postergación del inicio del evento que estaba programado inicialmente para el fin de semana pasado. Esta suspensión se decidió a causa de distintos hechos de violencia entre estudiantes que requirieron la intervención policial y judicial y el trabajo conjunto para la buena convivencia de Educación, Apes, el municipio y las instituciones escolares.

Finalmente el nuevo calendario de festejos de la Estudiantina 2025 se oficializó de la siguiente manera: Viernes 26 y sábado 27 son las dos primeras noches de calle en la Costanera.

Continúa la tercera noche el 3 de octubre y la cuarta y última noche de desfile en la Costanera será el 4 de octubre. El 5 de octubre tendrá lugar la expo carrozas.

A su vez, se decidió que el miércoles 1 de octubre se desarrolle la prueba piloto del shows de scolas, en principio en la Cascada de la Costanera. Y el viernes 10 y sábado 11 de octubre serán las noches de show de scolas.

Asimismo desde la Municipalidad de Posadas y la Policía de Misiones se detalló que se desplegará un importante operativo de tránsito, control y seguridad para garantizar que todo sea una fiesta.

La Policía de Misiones desplegará un dispositivo integral de seguridad con controles en accesos, monitoreo en tiempo real, drones, cámaras corporales, comunicación satelital y un centro de comando en la Costanera, para acompañar la mayor fiesta estudiantil de la provincia.