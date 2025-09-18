El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

El presidente Javier Milei sufrió una derrota en el Senado de la Nación. Luego de que Diputados rechazara este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo, ahora el Senado también le dijo «no» al veto presidencial sobre la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Con 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, el Gobierno libertario volvió a recibir un duro golpe legislativo que le quita gobernabilidad y la confianza de los mercados.

La sesión en la Cámara Alta, que tuvo como principal objetivo voltear el veto de Milei, discutirá la sanción de la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.

Los senadores fueron contra el veto de Milei en momentos en los que el mandatario, en medio de la debacle electoral en provincia de Buenos Aires y de cara a las Legislativas del 26 de octubre próximo, busca reconstruir los mismos puentes con los gobernadores que él mismo se encargó de derrumbar.

De hecho, fueron precisamente los gobernadores los que promovieron el proyecto de reparto automático de los ATN frente al ahogo financiero al que los somete el Gobierno nacional. La iniciativa había sido, inicialmente, aprobada por 56 fotos afirmativos en el Senado gracias a la ausencia de los legisladores libertarios y todos aquellos que dependen de los mandatarios provinciales aliados a La Libertad Avanza.