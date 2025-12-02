El Gobierno oficializó los aumentos en luz y gas que rigen desde diciembre

El Gobierno nacional oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas que rigen desde el 1º de diciembre, mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Los nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas incorporan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y mecanismos de actualización mensual.

Las medidas responden a las indicaciones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la corrección de precios relativos. Las determinaciones de las resoluciones 797/2025 y la 798/2025, publicadas ayer alcanzarán a usuarios residenciales, comerciales e industriales desde diciembre.

En el caso de Edesur, el ENRE aprobó un aumento del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD). Ese valor surge de la combinación del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y de la actualización por inflación, calculada con los índices IPIM e IPC de octubre. A esto se suman los aumentos definidos por Energía: un 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y un 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).