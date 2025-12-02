martes, diciembre 2, 2025
Lo último:
Suba de Tarifas del Gas
EconomíaNacionales

El Gobierno oficializó los aumentos en luz y gas que rigen desde diciembre

Argenta Plus

El Gobierno nacional oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas que rigen desde el 1º de diciembre, mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Los nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas incorporan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y mecanismos de actualización mensual.

Las medidas responden a las indicaciones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la corrección de precios relativos. Las determinaciones de las resoluciones 797/2025 y la 798/2025, publicadas ayer alcanzarán a usuarios residenciales, comerciales e industriales desde diciembre.

En el caso de Edesur, el ENRE aprobó un aumento del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD). Ese valor surge de la combinación del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y de la actualización por inflación, calculada con los índices IPIM e IPC de octubre. A esto se suman los aumentos definidos por Energía: un 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y un 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

También te puede gustar

Suma fija para los trabajadores, suba de la AUH y otro bono para jubilados

Argenta Plus
JUSTICIA

Mariano Cúneo Libarona presentó la Reforma del Código Procesal

Argenta Plus

Florencia Misrahi será la titular de la AFIP

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *