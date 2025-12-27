El Senado sesiona hoy para aprobar el Presupuesto

El oficialismo buscará sancionar en el Senado este viernes desde las 12, el proyecto de Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque la única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, señalaron fuentes legislativas.

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

En caso de tener modificaciones, debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y, si no, para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios esta agencia.

Cómo vienen las negociaciones

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el año 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para 2026 de 1.423 pesos a diciembre de 2026.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente Renovador, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias.

Tanto Andrada como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.