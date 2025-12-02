martes, diciembre 2, 2025
Diciembre arrancó con otra suba en el precio de los combustibles

Argenta Plus

El Gobierno nacional aplicó desde este 1 de diciembre una nueva actualización de los montos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), lo que volvió a impactar sobre los precios en los surtidores de todo el país. Se trata de un tramo parcial del incremento impositivo pendiente, que continuará de manera escalonada durante diciembre y se completará recién el 1° de enero de 2026, cuando entre en vigencia la suba total postergada por el Poder Ejecutivo.  

En Posadas, el nuevo esquema ya se refleja en los surtidores y los valores se movieron nuevamente al alza tras el ajuste ocurrido a mediados de noviembre. 

En Axion, la nafta súper pasó de $1.639 a $1.669 en la segunda quincena de noviembre, un salto del 1,83%, y este 1 de diciembre volvió a subir a $1.689, otro 1,20%.  

La Quantium nafta trepó de $1.919 a $1.969 en noviembre (2,61%) y con el último incremento llegó a $1.999, lo que representa un 1,52% adicional.  

El diésel común aumentó de $1.773 a $1.842 (3,89%) y desde hoy se ubica en $1.889, con un avance del 2,55%.  

El Quantium diésel pasó de $1.979 a $1.999 (1,01%) y con el nuevo cuadro escaló a $2.039, un 2% más. 

En tanto, en YPF, la nafta súper había subido de $1.603 a $1.639 a mitad de noviembre, un 2,25%, y ahora trepó a $1.730, equivalente a un incremento del 5,55%, uno de los ajustes más fuertes de la jornada.  

La Infinia subió primero de $1.822 a $1.864 (2,31%) y este lunes quedó en $1.935, otro 3,81%.  

En el caso del Infinia diésel, el salto fue de $1.855 a $1.903 (2,59%) y desde este 1 de diciembre marca $1.977, con un 3,89% adicional. 

En Shell, la nafta súper aumentó de $1.660 a $1.678 a mediados de noviembre, un 1,08%, y con la nueva actualización trepó a $1.797, un 7,09% más en relación con el precio previo.  

La V-Power diésel avanzó de $1.966 a $1.999 (1,68%) y desde este lunes marca $2.097, lo que implica otro 4,90%.  

El diésel Evolux tuvo el menor ajuste previo, pasando de $1.728 a $1.731 en noviembre (0,17%), pero con la última suba quedó en $1.845, equivalente a un aumento del 6,59%. 

 

