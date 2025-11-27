El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Gobierno nacional anunció hoy, durante la reunión del Consejo del Salario, que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ante la falta de acuerdo entre las partes.

Las dos CTA llegaron a la mesa con propuestas distintas. La Central de Trabajadores, en línea con la CGT, planteó elevar el SMVM a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma reclamó $736.000, “por encima de la línea de indigencia”. Del otro lado, los representantes empresariales propusieron $326.000 ahora y $349.000 desde abril del próximo año.

“Tras pasar a un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno volvió a convocar el plenario y anunció que, ante la falta de consenso, fijará el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei —señalaron desde la CTA Autónoma— el Ejecutivo ha sostenido el mismo criterio: convalidar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”.

El secretario general Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que la administración Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que, según dijo, ejerce desde el inicio del mandato.

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, expresó el dirigente.

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para reclamar que el ingreso mínimo iguale el costo de la Canasta Básica Total, además de exigir un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo sociocomunitario, entre otros planteos.