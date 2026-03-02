El gendarme Nahuel Gallo se reencontró con su familia tras 448 días detenido en Venezuela

Tras más de un año de incertidumbre en Venezuela, el gendarme fue liberado y protagonizó un encuentro cargado de emoción al reencontrarse con su familia en Ezeiza.

El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó a la Argentina esta madrugada tras permanecer 448 días detenido en Venezuela acusado de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro. Recuperó la libertad gracias a la Ley de Amnistía para presos políticos aprobada semanas atrás por la Asamblea Nacional.

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio «Chiqui» Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

Su llegada marcó el desenlace de un extenso período de incertidumbre que se prolongó durante casi quince meses. La excarcelación fue posible tras la aprobación de la Ley de Amnistía destinada a presos políticos, que permitió su salida de prisión y su inmediato traslado al país.