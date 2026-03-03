Comienza el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes

La Justicia de Santa Cruz iniciará este martes el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, hecho en el que murieron 44 personas en noviembre de 2017. En el proceso se determinarán las culpabilidades de los integrantes de la Armada involucrados en la tragedia. El expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad, apuntados durante la instrucción, no fueron citados como testigos.

El encargado de llevar adelante esta etapa del juicio será el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El debate se llevará a cabo en Río Gallegos, luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara la sede tras una ardua discusión sobre la jurisdicción donde debía realizarse el juicio.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de un año, fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes.

En la causa se encuentran acusados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Todos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Cuándo serán las audiencias del juicio por el ARA San Juan

Las audiencias serán de lunes a jueves, semana por medio, para que las partes dispongan del día viernes para regresar a sus destinos de origen. El veredicto podría dictarse para el mes de julio.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan, junto a María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate, este último actuó en instrucción del caso. Las querellas de los familiares están representadas por Valeria Carreras, la mayoritaria, y Luis Tagliapietra.

Durante el juicio oral se analizarán pruebas clave, entre ellas el material fílmico del hallazgo del submarino que fuera registrado por el buque Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves alfanuméricas de desencriptación. Además habrá declaraciones testimoniales y se sumará la documentación confidencial remitida por la Armada Argentina con carácter de secreto militar, que contiene planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales de sus sistemas internos.

Durante el juicio oral no fueron citados ni Mauricio Macri, presidente en aquel trágico momento, ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, quienes habían sido apuntados durante la etapa de instrucción. La fiscalía desistió de citarlos como testigos.

Valeria Carreras, abogada de las familias de las víctimas, fue quien llevó adelante el planteo para que el juicio finalmente se realice en Santa Cruz. “Tienen esperanza en llegar a la verdad, en obtener justicia y en preservar la memoria de sus seres amados La querella de 34 familiares, confía en la imparcialidad del tribunal de Río gallegos Las víctimas merecen un duelo y un final. Llevan 8 años de muchas instancias sobre sus espaldas”, aseguró.

