Cerraron más de 60 oficinas de Anses en todo el país

Por los más de 1.300 despidos en ANSES que ordenó el Gobierno, cerraron 64 oficinas en todo el país, lo cual afecta a millones de personas que a diario realizan trámites esenciales para la vida.

Según informó el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), en la provincia de Tucumán cerraron tres oficinas: Tucumán II, Famaillá y Bella Vista. En Salta cerró la oficina de Apolinario Saravia; en Catamarca cerraron las sedes de las localidades de Saujil e Icaño; en Corrientes la de Esquina y en Chaco las de Taco Pozo, General Pinedo, Sauzalito, Barranqueras, Machagai y Fuerte Esperanza.

En Misiones se encuentran cerradas las sedes de Comandante Andresito y Jardín América; en Santa Fe las de San Javier, Villa Ocampo, San Cristóbal, Puerto General San Martín; en Entre Ríos las de San Salvador, Federal y Feliciano; en La Rioja las de Villa Unión y La Rioja II y en Mendoza las oficinas de Uspallata, Luján de Cuyo y La Paz. En San Luis cerraron las sedes de Nueva Galia y Quines; en La Pampa las de Santa Isabel, Catrilo y 25 de Mayo; en Neuquén las oficinas de Junín de los Andes, Aluminé, Neuquén Oeste y Centenario; en Rio Negro General Conesa; en Chubut Puerto Madryn y Sarmiento; En Santa Cruz Piedrabuena y Perito Moreno; en Tierra del Fuego cerró la sede de Río Grande, Córdoba la de Brickman y en CABA la de Chacarita.

En la provincia de Buenos Aires cerraron las oficinas de Ezpeleta en Quilmes, de Fiorito en Lomas de Zamora, de Spegazzini en Ezeiza, de William Morris en Hurlingham, de Ciudad Evita y González Catán en La Matanza, de Dock Sud en Avellaneda, de Monte Chingolo en Lanús, del barrio Libertad en Merlo, de Libertador en Tres de Febrero, del Cuartel V de Moreno, de Derqui en Pilar, de Garín en Escobar, de La Emilia en San Nicolás, de Riestra en 25 de mayo, de Mar del Plata Oeste, Salliqueló, Tres Lomas, San Vicente y Boulogne. “Milei no solo odia al Estado, también odia a las provincias y a los trabajadores. Es cruel e inhumano, no sólo porque esos trabajadores fueron los que pusieron el cuerpo en plena pandemia, sin estar vacunados, para que la gente pudiera tener su IFE, los comerciantes el ATP, los jubilados su haber y las mamás de la AUH un ingreso para la casa, sino porque deja a miles y miles de familias a la deriva”, expresó el secretario general de Secafpi, Carlos Ortega. “Y toma de rehenes a las argentinas y argentinos que, por ejemplo, en el Impenetrable chaqueño, si no cuentan con más de 30 mil pesos para ir a la capital provincial, se quedan fuera del sistema o no pueden acceder a los derechos de la seguridad social, es injustificable y profundamente inhumano”, agregó el representante de los trabajadores de ANSES.