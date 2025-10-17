Cerraron el acceso el Moconá por la crecida del arroyo Yabotí

Efectivos de la Comisaría 2ª de El Soberbio informaron que el acceso al Parque Provincial Moconá fue cerrado de manera preventiva este jueves por la mañana, debido a la crecida del arroyo Yabotí.

La decisión se tomó tras detectarse un importante aumento en el caudal del arroyo, que atraviesa el área protegida, lo que representa un potencial riesgo tanto para los turistas como para los trabajadores del parque.

Desde la fuerza destacaron que el cierre es temporal y preventivo, y que se evaluará la evolución del nivel del agua para determinar cuándo podrá reabrirse el acceso. Por el momento, se recomienda a los visitantes evitar trasladarse hacia la zona hasta nuevo aviso.