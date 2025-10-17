Día de la Lealtad: la movilización que marcó la historia del peronismo

A 80 años del 17 de octubre de 1945, el peronismo conmemora una fecha clave con actos en todo el país y una caravana hacia la casa de Cristina Kirchner.

Cada 17 de octubre, el peronismo recuerda una jornada que cambió para siempre la política argentina. Fue el día en que miles de trabajadores, obreros y militantes colmaron la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García. Aquel hecho, ocurrido en 1945, se transformó en el acto fundacional del movimiento peronista.

Ocho décadas después, el “Día de la Lealtad” sigue siendo una fecha de fuerte carga simbólica. Más allá de las divisiones internas o los matices ideológicos, el 17 de octubre conserva un peso emocional y político que atraviesa generaciones. Cada año, el recuerdo de aquella movilización resurge en las calles, en los discursos y en las redes sociales de miles de militantes.

En 2025, el aniversario número 80 llega en medio de un clima de tensión política y económica. Diversos sectores del peronismo se preparan para rendir homenaje a Perón y expresar respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, con actos y caravanas que prometen una masiva participación.

La movilización del 17 de octubre de 1945 que marcó al peronismo

El 17 de octubre de 1945 amaneció con la ciudad convulsionada. Desde temprano, columnas de trabajadores comenzaron a llegar desde los suburbios bonaerenses hacia la Plaza de Mayo. Venían a pie, en camiones o trenes, en una movilización espontánea y sin precedentes, que desbordó las calles porteñas.

El motivo era claro: exigir la libertad de Juan Domingo Perón, que había sido detenido por decisión del gobierno militar. En ese momento, el entonces coronel contaba con un amplio respaldo popular debido a las políticas sociales impulsadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que habían mejorado las condiciones laborales y ampliado los derechos de los trabajadores.

La presión fue tan grande que, al caer la noche, Perón fue liberado y salió al balcón de la Casa Rosada para dirigirse a la multitud. “Esto es el pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre”, dijo en un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva. Aquella escena selló el nacimiento de una nueva etapa política en Argentina y dio origen al peronismo como fuerza de masas.

El 17 de octubre no solo consagró a Perón como líder, sino que también visibilizó la irrupción del movimiento obrero como actor político central. Desde entonces, la fecha se convirtió en un emblema de unidad y pertenencia, aunque su interpretación y su espíritu se han reconfigurado con el paso del tiempo.

Movilización en Misiones

En la provincia, bajo la consigna «El peronismo vive en la Renovación», el movimiento convoca a sus simpatizantes a un nuevo encuentro en su sede de Posadas.

La concentración, que tendrá lugar en las calles López y Planes casi Lavalle a las 18 horas, contará con la presencia central del candidato a diputado nacional Oscar Herrera Ahuad.