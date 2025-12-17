Aumenta la VTV desde enero en Misiones

Una variación similar se aplicará al transporte pesado de pasajeros y de carga, que subirá de $83.200 a $108.100, lo que implica una actualización aproximada del 29,9%.

Uno de los mayores incrementos se observa en los remolques y acoplados para vehículos livianos. En este caso, el valor ascenderá de $33.000 a $56.000, lo que significa un aumento cercano al 70%. En tanto, los acoplados y remolques de más de 3.500 kilos pasarán de $61.000 a $79.300, con una suba del 30%.

El nuevo esquema tarifario fue aprobado mediante un acto administrativo fechado el 30 de junio de 2025, en el que se establece de manera anticipada la aplicación de las escalas desde enero de 2026. La resolución se inscribe en una política de actualización periódica de la VTV, luego de más de siete meses sin modificaciones entre noviembre de 2024 y julio de 2025.