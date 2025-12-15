YPF anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo que de acuerdo con variables de oferta y demanda que monitorean desde la empresa de energía “esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”.

Así lo anunció Marín en LN+, donde detalló que la disminución del precio no será de un día para el otro sino “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, pero en promedio la baja será de un 2%.

“Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’“, recordó el directivo de la compañía y agregó: “Y bajamos dos veces la nafta”.

Actualmente, el litro de nafta súper vale $ 1.571 en YPF y la Infinia, $ 1.800 en Buenos Aires, mientras que en Misiones, los combustibles premium se acercan o ya superan los $2.000 según la sucursal. “Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables”, agregó.

Respecto al Gasoil, analizó: “Uno hay que subir y otro hay que bajar”.

Por otra parte, Marín anunció que en 2026 harán una gran transformación en el modelo de negocio de YPF y van a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.

“Y en las black (premium) vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald’s. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad”, destacó.