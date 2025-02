Alberto Fernández fue procesado en la causa por violencia de género

Un juez federal acusó formalmente el lunes al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, que habría ejercido durante ocho años incluso durante el embarazo del hijo varón de la pareja. El magistrado Julián Ercolini procesó al exmandatario “como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades”, según la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.

Fernández también fue acusado de “lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, y amenazas coactivas”. Ercolini embargó a Fernández, de 65 años, por 10 millones de pesos, equivalentes a unos 8.000 dólares.

“En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder… el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, detalló el juez.

Fernández, el primer mandatario en la historia del país acusado formalmente de violencia de género, ha negado públicamente los hechos que Yáñez, de 43 años, denunció en agosto de 2024. Tras ser electo presidente en 2019, “la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021), en forma de agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos a mano abierta y golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de la nombrada”, estableció Ercolini.

Entre las pruebas que tomó en cuenta el juez para tomar la decisión figuran conversaciones de WhatsApp que Yáñez mantuvo con la secretaria privada del entonces presidente, en las que le envió fotos de sus lesiones, la declaración testimonial de Yañez, certificados médicos que acreditan las lesiones y testimonios de familiares y allegados que corroboraron el maltrato, entre otras.

Para el magistrado ocho años de “agresiones psicológicas y físicas”, habrían dejado en Yáñez “secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud». Al exmandatario le podrían caber hasta 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable en un juicio.

“Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez”, declaró Fernández a principios de febrero cuando presentó un escrito ante el juez. El exgobernante afirmó además que si alguien fue agredido en la pareja fue él y pidió al magistrado que lo desvincule del expediente por supuesta animosidad en su contra.