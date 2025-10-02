Ajuste: suben 1,9% las tarifas de luz y gas en octubre

Desde este miércoles 1 de octubre, los usuarios de todo el país deberán afrontar un incremento promedio del 1,9% en las tarifas de luz y gas, según las resoluciones emitidas por los respectivos entes reguladores.

El ajuste surge de la combinación de distintos factores, entre ellos la inflación medida por el INDEC y las variaciones en los costos de producción, transporte y distribución.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Resolución 694/2025 estableció un aumento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur respecto de septiembre, mientras que la Resolución 695/2025 fijó un 3,13% para Edenor.

Estos porcentajes se calcularon en base a un 67% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 33% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A los incrementos también se suman las variaciones en el Precio Estacional de la Energía (PEST), que tuvo una leve baja del 0,22%, y en el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que subió 7,12%.

Además, se actualizó el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), que quedó fijado en $48,223 para Edesur y $52,202 para Edenor.

Gas: nuevos recargos

En tanto, la Resolución 382/2025 del Enargas dispuso un incremento del 2,6% sobre las tarifas de gas vigentes hasta septiembre, incorporando además las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), un nuevo indicador que impactará en los cuadros tarifarios.

Por otra parte, la Resolución 742/2025 ordenó a las distribuidoras aplicar un recargo del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este valor se actualiza en dólares por millón de BTU bajo los contratos del Plan Gas.Ar.

Con este esquema, las tarifas de luz y gas registran en octubre un aumento combinado cercano al 1,9%, en un contexto de presión inflacionaria y de ajustes sucesivos en los servicios públicos, que continúan golpeando el bolsillo de los hogares.