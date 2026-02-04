miércoles, febrero 4, 2026
Ahora Gas: desde el 9 de febrero aumenta el precio

Durante febrero continuará en funcionamiento el programa Ahora Gas, que todas las semanas acerca recargas de garrafas de GLP de 10 kilos a precio bonificado a distintas localidades de la provincia. Sin embargo, a partir del lunes 9 de febrero el valor de la recarga aumentará de $11.500 a $14.000, según se informó oficialmente.

Cronograma de febrero

En la ciudad de Posadas, el operativo funcionará en el Mercado Concentrador los martes 3, 10 y 24 de febrero, y el miércoles 18.

Además, el programa llegará a otras localidades de Misiones con el siguiente cronograma:

  • Garupá: miércoles 4

  • San José: martes 10

  • Apóstoles: miércoles 11

  • Azara: jueves 12

  • Concepción de la Sierra: jueves 5

  • Comandante Andresito: miércoles 18

  • San Pedro: jueves 19

  • Puerto Esperanza: martes 24

  • Wanda: miércoles 25

  • Puerto Libertad: jueves 26

El Ahora Gas fue creado en 2018, durante el primer mandato del entonces gobernador Hugo Passalacqua, y continúa vigente como una herramienta central para garantizar el acceso a un servicio esencial.

Su importancia se potencia en un contexto estructural: Misiones es la única provincia del país que no cuenta con red de gas natural en ninguna de sus localidades, lo que convierte a la garrafa en la principal fuente de energía para miles de hogares.

