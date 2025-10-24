Todo lo que debes saber sobre las elecciones

El próximo domingo 26 de octubre, los misioneros volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde se renovarán tres bancas de diputados nacionales por la provincia.

En esta elección se elegirán tres diputados nacionales titulares y sus suplentes, quienes representarán a Misiones en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

El proceso se da en un contexto en el que el oficialismo provincial busca retener influencia, mientras que la oposición llega fragmentada entre varias listas.

Cabe recordar que la provincia ya celebró comicios locales el 8 de junio, donde se renovaron cargos en la Cámara de Representantes provincial.

Dónde voto

Los electores podrán consultar su lugar de votación en el padrón nacional, disponible en www.padron.gob.ar, y deberán concurrir con DNI vigente.

La jornada electoral se desarrollará el domingo 26 de octubre, de 8:00 a 18 horas, bajo el sistema de boleta única de papel, implementado por primera vez a nivel nacional.

Entre oficialistas consolidados, nuevas fuerzas libertarias y opciones del campo popular, los misioneros tendrán una amplia oferta para elegir quién defenderá sus intereses en Buenos Aires.

Informarse antes de votar es clave: conocer quiénes son los candidatos es el primer paso para decidir con responsabilidad.