Rige alerta naranja por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes por la mañana un alerta naranja para todo Misiones por severas tormentas con posible granizo. El aviso rige desde el mediodía y se extendería hasta la tarde. Por la noche habría una leve mejora.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.