Reprograman la prueba piloto de la estudiantina para el 11 de septiembre

Tras la suspensión de la segunda prueba piloto de la Estudiantina 2025, se confirmó una nueva fecha para el evento de los estudiantes secundarios posadeños. Se celebrará el próximo jueves 11 de septiembre, asueto administrativo por el Día del Maestro.

De esta manera, los colegios tendrán la posibilidad de completar la instancia de ensayo de cara a los desfiles oficiales, en el marco de la tradicional fiesta de los estudiantes.

La Asociación de Estudiantes Posadeños (APES) había anticipado que la “Segunda PP” se realizaría el sábado 6 de septiembre. Sin embargo, tras reuniones entre miembros de APES y la Municipalidad, se resolvió que tal evento este fin de semana sería inviable, por falta de personal de seguridad que pueda estar abocada a tal actividad.