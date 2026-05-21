Reforma política: Impulsan Boleta Única y límite a sublemas

Detrás de los cambios técnicos que introduce el proyecto enviado este martes a la Cámara de Representantes propone limitar a cuatro la cantidad de sublemas por espacio político en cada municipio y reemplazar el histórico esquema de múltiples boletas partidarias por un modelo de Boleta Única por Agrupación Política.

Durante años, la Ley de Lemas permitió una proliferación casi ilimitada de sublemas en algunos municipios. Esa lógica favoreció la construcción territorial, amplió la participación y permitió contener distintos sectores internos dentro de un mismo paraguas político. Pero también generó fragmentación, disputas permanentes y estructuras electorales difíciles de administrar.

Con el nuevo esquema, cada lema tendrá un máximo de cuatro sublemas por municipio. La medida obliga a ordenar las candidaturas, concentrar acuerdos y reducir el margen para aventuras individuales o armados paralelos.

En términos políticos, significa una mayor centralización en la toma de decisiones y una reducción de la atomización territorial que caracterizó a los últimos procesos electorales en Misiones.

La otra gran novedad es la implementación de una boleta única partidaria. El proyecto establece que cada espacio político tendrá una sola boleta dividida en dos grandes secciones: arriba irán los cargos provinciales —gobernador, vice y diputados— y abajo aparecerán los sublemas municipales.

Cada elector marcará un único casillero correspondiente al sublema local de su preferencia y automáticamente quedará vinculada la categoría provincial. El modelo busca eliminar la multiplicidad de boletas dentro del cuarto oscuro y reducir problemas históricos como el robo, faltante o reemplazo de papeletas.

Sin embargo, el cambio también tiene lectura política. El nuevo diseño fortalece el peso de la marca partidaria por encima de las estructuras individuales y vuelve más visible la conducción central de cada frente electoral.

La reforma llega además en un momento de fuerte reorganización territorial dentro del oficialismo. En paralelo al proyecto legislativo, un grupo de 67 intendentes firmó esta semana un acta política en Ruiz de Montoya reclamando “voz y voto” en la definición de listas y estrategias electorales para 2027.

Ese documento, impulsado desde sectores municipales nucleados en CODEIM y ADINM, dejó en claro que los intendentes buscan ganar protagonismo en el armado político que viene y no quedar reducidos a simples ejecutores territoriales.

En ese contexto, el límite a los sublemas aparece también como un mecanismo para ordenar las negociaciones internas y reducir la capacidad de presión de dirigentes locales que hasta ahora encontraban en la proliferación de listas una herramienta de acumulación política.

Calendario electoral

El proyecto además introduce modificaciones al calendario electoral. Establece que las elecciones provinciales deberán realizarse entre el 31 de enero y el 31 de mayo de cada año electoral y habilita la posibilidad de adherir a convocatorias nacionales o realizar elecciones concurrentes.

La iniciativa también deroga el artículo 78 de la actual Ley Electoral y otorga nuevas facultades reglamentarias al Tribunal Electoral para definir aspectos técnicos de la implementación de la boleta única.

En los fundamentos, el oficialismo sostiene que la reforma apunta a “fortalecer la calidad institucional”, “ordenar la oferta electoral” y “mejorar la experiencia del ciudadano”. Pero detrás de esos argumentos aparece otra realidad: la política misionera comenzó a discutir cómo será el poder después de 2027.

Fuente: Misionesopina