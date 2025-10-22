Misiones tendrá días soleados y temperaturas agradables hasta el jueves

La provincia atraviesa una semana marcada por sol, aire seco y temperaturas agradables. Las condiciones se mantendrán estables hasta el jueves, con mañanas frescas, tardes cálidas y cielo despejado o con nubosidad alta, ideal para actividades al aire libre.

Sigue el predominio del sol y la estabilidad en Misiones. Un centro de alta presión sobre el Atlántico mantiene cielos algo a parcialmente nublados.

Temperaturas: mínimas entre 10 °C y 14 °C; máximas de 23 °C a 27 °C. Vientos: del este y noreste, entre 8 y 24 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Sin lluvias: probabilidad de precipitación 0/5 %. Calidad del aire buena.

Máxima provincial en Puerto Iguazú (27 °C) y mínima en Bernardo de Irigoyen (10 °C) con sensación térmica de 8 °C.