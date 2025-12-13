Misiones retrasa hasta enero el pago del aguinaldo a funcionarios y autoridades políticas

El gobernador Hugo Passalacqua firmó un decreto que difiere para enero el pago del aguinaldo a los funcionarios con cargos políticos, autoridades superiores y personal de puestos jerárquicos.

Se trata del decreto 2482, rubricado este jueves el mandatario provincial, el ministro de Haciendo Adolfo Safrán y el ministro de Coordinación General de Gabinete Héctor Llera.

La resolución expone que “teniendo en cuenta la actual situación financiera del gobierno provincial, se hace necesario dictar medidas acordes para poder lograr los objetivos planteados”, y agrega que la decisión se apoya en “las facultades conferidas al Poder Ejecutivo en el artículo 116 de la Constitución”.

La medida alcanzará “al Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, además del Jefe y Subjefe de la Policía de Misiones, el Director General y Subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, el Fiscal de Estado, los presidentes, vocales y funcionarios del Tribunal de Cuentas, así como al Contador General, Subcontador, Tesorero General y Subtesorero de la Provincia”.

Lo mismo opera para “coordinadores, jefes de asesores, directores, integrantes de entes autárquicos y descentralizados, gerentes y autoridades de organismos con participación estatal”.