Los fiscales rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Cristina

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra de la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Cristina Kirchner. La decisión, confirmada este martes, da cumplimiento a la condena a seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta y que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada.

En detalle, los fiscales presentaron su dictamen de 10 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2 – a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini – que ahora deberá definir si da lugar o no al pedido de prisión domiciliaria de la exmandataria. El pronunciamiento de Luciani y Mola en la antesala de la masiva movilización que acompañará a la líder peronista a los tribunales de Comodoro Py.

En detalle, mientras Cristina se prepara para presentarse en los Tribunales, la Justicia deberá resolver si le otorga o no la prisión domiciliaria a la expresidenta. El pronunciamiento de los fiscales de la Causa Vialidad ocurre a menos de un día de la masiva movilización, con el objetivo de que se tome una decisión sobre el tema antes de que la líder peronista deba presentarse en Comodoro Py.

En el dictamen, ambos fiscales consideraron que la expresidenta no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión. Por otro lado, esgrimieron que el argumento de la edad (actualmente la expresidenta tiene 72 años) no obliga a otorgar una detención domiciliaria sino que – según la interpretación de Luciani y Mola – la ley solo dice que la Justicia «puede» otorgar o no este beneficio.

En este sentido, los fiscales citaron el caso del Ricardo Raúl Jaime, exministro de Transporte, quién solicitó en marzo pasado el beneficio de la prisión domiciliaria – por haber cumplido 70 años – y el mismo juez Gorini se la rechazó. «En efecto, de ellos se desprende que la edad de la persona condenada es condición necesaria, pero no suficiente, para conceder el beneficio», detalla el escrito.

«Entendemos que la defensa no ha demostrado – ni se advierte – que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad», sentenció la Fiscalía.

Otro de los fuertes debates alrededor del otorgamiento de la prisión domiciliaria es el que pone en foco la seguridad de la expresidenta. Cabe destacar que Cristina sufrió un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara en medio de una manifestación en apoyo de la líder peronista en su casa ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Sin embargo, según el escrito presentado por Luciani y Mola, la Fiscalía no cree que este sea un tema de preocupación. Por el contrario, explicaron que esos riesgos pueden ser neutralizados en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En este sentido, cabe recordar que la Justicia desestimó el pedido de la defensa de la expresidenta que buscaba conocer el listado de los sitios habilitados y estudiados para que Cristina cumpla su condena.

Los fiscales detallaron que “la ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión» y que la misma «no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”.