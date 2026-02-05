Gobernadores se reunirían por avances sobre la reforma laboral

Los gobernadores sondean la posibilidad de realizar una reunión mañana para analizar los pormenores de la reforma laboral, con eje en los cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto y en su eventual impacto en la coparticipación federal. Aunque el encuentro no está confirmado, hay negociaciones entre las provincias para concretarlo.

Como suele ocurrir en este tipo de cumbres, el escenario sería la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada de manera provisional en la zona de Puerto Madero. Los caciques evitaron pronunciarse de manera tajante al respecto, ya que, según explicaron, “tiene que ver con la agenda de cada uno”. Más allá de los quehaceres cotidianos, lo cierto es que los dirigentes calibran su poder de fuego y juegan sus fichas en plenas negociaciones por el proyecto que el Gobierno espera debatir en el Senado la semana próxima. Algunos quieren evitar una foto que le genere ruido en las charlas con la administración de Javier Milei.

Ayer el pampeano Sergio Ziliotto se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Tras el encuentro, admitió: “Mañana está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no”.

De todos modos, el mandatario peronista admitió que “eso no significa que no estemos trabajando en conjunto”. “Depende de la agenda de cada uno también, somos 24 gobernadores para hablar”, apuntó Ziliotto en diálogo con la prensa.

Otros jefes provinciales consultados por Ámbito también dieron cuenta de la existencia de las conversaciones pero evitaron confirmar la concreción de la cumbre.

Vale recordar que en 2025, los 24 mandamases protagonizaron una serie de reuniones en el CFI cuyo fruto fueron dos proyectos incómodos para el oficialismo libertario. Uno planteaba la creación de un sistema de distribución automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo subtexto era quitarle discrecionalidad a la Casa Rosada para distribuir esos fondos.

El otro, en tanto, buscaba hacer coparticipable el impuesto a los combustibles, vía que las provincias leyeron como plausible para recuperar parte del dinero perdido, consecuencia de la motosierra de Milei. El primero fue aprobado y posteriormente vetado, mientras que el segundo no llegó a tratase en el Congreso.

Precisamente, modificar el tributo sobre las naftas fue uno de los numerosos reclamos que el ministro Santilli escuchó durante su reciente tour federal, en el que visitó ocho provincias: Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes. Queda pendiente aún un viaje a Misiones sin fecha determinada.

En concreto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue quien puso sobre la mesa el debate por los combustibles. “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, planteó.

Acto seguido, Figueroa aseguró: “Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos”. Obras públicas, rutas nacionales y deudas del Estado con las cajas jubilatorias de las provincias completan el menú de quejas de los caciques.

No obstante, la cuestión que suscita mayor inquietud entre los distritos son los cambios impositivos que incluye el texto reforma laboral, ya que tendrán impacto en Ganancias, un impuesto coparticipable.“No estamos para resignar más fondos”, admitió la semana pasada el norteño Gustavo Sáenz, tras reunirse con Santilli y con sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), aliados peronistas de la Casa Rosada, con los que el mileismo espera contar en el debate.El trío le acercó al Gobierno una propuesta para compensar las pérdidas en Ganancias: coparticipar el impuesto al cheque, iniciativa que otrora naufragó en distintas ocasiones. “La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias”, alertó Sáenz.