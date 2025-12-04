Fin de semana con calor extremo

El director de Alerta Temprana, Daniel Fernández Cata, anticipó un escenario de calor extremo, tormentas fuertes y una tendencia a lluvias escasas para las próximas semanas, en línea con el ingreso al período más caluroso del año. “Entramos en el trimestre más caluroso del año en la Argentina y en Misiones. Tenemos que prepararnos para las altas temperaturas y este fin de semana que se viene va a ser una muestra de lo que puede ser el verano”, explicó en diálogo con Radio Up.

Fernández Cata dijo que el sábado y domingo se presentarían como los días más críticos: “Este fin de semana estaremos en 36°C prácticamente en toda la provincia”. Agregó que la sensación térmica no estaría muy por encima debido a que “esperamos que la humedad se baja”.

Sin embargo, advirtió que esa situación podría cambiar rápidamente: “El día lunes se podría complicar con el aumento de humedad”, lo que daría paso a un evento significativo: “Podría ser una tormenta severa la que viene”, señaló al ser consultado sobre la posible repetición de un fenómeno similar al registrado días atrás. Recomendó, en ese sentido, “estar atentos a los informes de pronóstico”.

