Fin de semana caluroso y húmedo

De acuerdo a la información de la Dirección General de Alerta Temprana, el pronóstico del tiempo en Misiones indica que desde este viernes 30 de enero y hasta el domingo 1 de enero continuará el ambiente caluroso, con condiciones mayormente estables en todo el territorio. Si bien podrían darse algunos fenómenos aislados, no se prevén lluvias significativas que alteren el desarrollo normal de las actividades al aire libre durante el fin de semana.

Viernes

Se espera una jornada con nubosidad parcial y temperaturas elevadas. El clima se mantendrá estable en la mayor parte del territorio, aunque no se descartan chaparrones aislados y puntuales en el noroeste provincial. En términos generales, no se esperan acumulados importantes de agua. Recomiendan especial cuidado ante el alto índice de radiación UV, sobre todo en niños y adultos mayores. La temperatura máxima sería de 33°C para Eldorado con una sensación térmica 36°C, la mínima sería de 16 °C en San Pedro.

Sábado:

Continuará el tiempo estable y caluroso, con un leve aumento de las temperaturas respecto al día anterior. La influencia de una masa de aire cálido favorecerá cielos con escasa nubosidad y una jornada sin precipitaciones relevantes. Los vientos se mantendrán leves, lo que permitirá atenuar parcialmente el impacto del calor, aunque se espera que las máximas sigan siendo elevadas en gran parte de la provincia. La máxima en la provincia estimada en 34 °C para Posadas, la mínima sería de 17 °C en San Pedro.

Domingo:

El inicio del mes de febrero será con calor y humedad persistentes en Misiones. Para esta jornada se anticipa tiempo bueno y estable, debido a la presencia de una masa de aire cálido y seco que favorece condiciones atmosféricas estables de manera momentánea. Las temperaturas se mantendrán altas, con leves descensos gracias a la presencia de vientos suaves del sector sureste. No se prevén lluvias y la probabilidad de nieblas será baja.

La máxima en la provincia estimada en 32 °C para Apóstoles, la mínima sería de 18 °C en San Vicente.