En junio una familia necesitó más de un millón para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1,6% en junio. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.128.398 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 29,2% en los últimos 12 meses y de 10,1% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT se mantuvo igual al índice de la inflación general de junio, que fue de 1,6%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 1,1% en el sexto mes de 2025.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $506.008 en junio para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 28,7% y en lo que va de este año acumuló un alza de 12,6%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en junio, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $365.177 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $898.336 en junio para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.128.398.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.186.826.

Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en junio de 2025

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en abril fueron:

Una persona requirió de $163.757.

Una familia de tres integrantes necesitó $402.841.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $506.008.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $532.209. (TN)