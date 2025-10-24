viernes, octubre 24, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Elecciones: El transporte público será gratuito este domingo

Argenta Plus

En el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que el transporte público será libre y gratuito en toda la provincia.

La medida regirá desde las 00:00 hasta las 23:00 horas y busca facilitar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el ejercicio democrático.

El beneficio alcanza a los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos operados por empresas que utilizan el sistema de boleto electrónico, según precisó el mandatario en sus redes sociales.

También te puede gustar

En el Madariaga se atendieron dos heridos por pirotecnia

Argenta Plus

La inflación de mayo cerró en un dígito bajo

Argenta Plus

Alberto Fernández encabeza hoy la apertura de sesiones del Congreso

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *