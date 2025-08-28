jueves, agosto 28, 2025
El Gobierno nacional habilitó el traslado de feriados que coincidan con los fines de semana

Argenta Plus

El Gobierno nacional estableció que los feriados nacionales trasladables que coincidan con un sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo disponga la Jefatura de Gabinete. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 614/2025.

La decisión busca completar una laguna legal de la Ley 27.399, que ya establecía el traslado de feriados cuando caen en martes, miércoles, jueves o viernes, pero no contemplaba los casos de sábado o domingo. El decreto argumenta que no trasladarlos en esos días desvirtuaría su naturaleza de “feriados trasladables”.

La Jefatura de Gabinete fue designada como Autoridad de Aplicación y será la encargada de decidir, en cada caso, si el feriado se traslada al lunes inmediato posterior o al último viernes anterior.

El texto del decreto señala que esta medida responde a la intención de garantizar fines de semana largos y se alinea con criterios de la Corte Suprema sobre la interpretación de las leyes.

La norma entró en vigencia el mismo día de su publicación.

