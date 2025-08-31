Prepagas, servicios y combustibles: todos los aumentos que llegan en septiembre

Septiembre comenzará con una serie de aumentos que afectarán directamente los bolsillos de los argentinos, con subas en alquileres, prepagas, combustibles y tarifas de servicios públicos. Estas medidas impactarán en el índice de precios al consumidor (IPC) que mide el Indec, sumando presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en septiembre un aumento del 50,3%, mostrando una desaceleración respecto de los últimos meses: en agosto la suba fue de 55,6%, en julio de 66,1% y en junio de 80,6%. Los incrementos se calculan según el índice de contratos de locación (ICL) que elabora el Banco Central, contemplando la variación de la inflación según el Indec y los salarios promedio de trabajadores estables (RIPTE).

A pesar de la desaceleración, el aumento sigue implicando un desembolso importante para los inquilinos, que destinan gran parte de su salario al pago de alquiler. Los incrementos históricos fueron: 95,24% en mayo, 116,85% en abril, 149,3% en marzo, 174% en febrero, 190,69% en enero y 208,67% en diciembre de 2024.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas aumentarán entre 1,4% y 1,9% a partir de septiembre. La suba también aplica a los copagos. Las compañías justifican el incremento debido al aumento sostenido en los costos del sistema de salud, aunque las actualizaciones se ubican igual o por debajo de la inflación de julio, que fue del 1,9%.

Desde hace dos meses, los usuarios pueden consultar todos los detalles de su cobertura a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Combustibles

El Gobierno volvió a desdoblar el impuesto a los combustibles y aplicará un aumento parcial desde el lunes 1 de septiembre. Solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $10,52 y el gasoil $8,58, equivalentes a un incremento de 0,8% y 0,7% respectivamente.

La actualización fue establecida mediante el decreto 617, publicado el viernes 29 de agosto en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tarifas de luz y gas

En septiembre también se incrementarán los precios de la luz, el gas y el agua. El precio mayorista de la energía eléctrica quedará en $13.554/MWh, un aumento de 0,5% sobre los valores vigentes, que luego se trasladará a las boletas finales sumando otros costos de transporte y distribución establecidos en la Revisión Quinquenal Integral (RQI).

El ENRE informará los nuevos cuadros tarifarios desde el 1 de septiembre, incluyendo valores para usuarios sin subsidios (N1) y para quienes reciben asistencia por bajos y medios ingresos.