El Gobierno decretó la emergencia ígnea en Misiones

A través del Boletín Oficial, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, declaró la emergencia ígnea en todo el territorio provincial ante el escenario de riesgo por incendios urbanos, rurales y forestales. La medida rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse si continúan las condiciones que dieron origen a la decisión.

El Ejecutivo fundamentó el decreto en la falta de precipitaciones y en un contexto climático que favorece la aparición y propagación del fuego.

El Gobierno provincial advirtió que los incendios pueden provocar pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y lagos, erosión del suelo y desertificación, como así también el riesgo para personas y bienes en zonas urbanas. Frente a ese panorama, la Provincia resolvió adoptar medidas urgentes para prevenir focos, reforzar el combate del fuego y mitigar sus consecuencias en todo el territorio.

La declaración permite, bajo un régimen excepcional, adquirir servicios, productos y elementos necesarios para enfrentar la emergencia. Además, el decreto faculta al Ministerio de Hacienda a realizar adecuaciones presupuestarias para cubrir los gastos que demanden las acciones previstas.

Asimismo la norma encomienda tareas concretas a los ministerios de Hacienda, Gobierno, Agro y Producción, Salud Pública, Coordinación General de Gabinete y Ecología, junto con la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Instituto Misionero de Biodiversidad.

Estas áreas deberán adoptar medidas técnicas para la prevención, el combate y la mitigación de incendios en toda la provincia. El decreto también ordena comunicar y dar publicidad a la decisión para que ministerios, secretarías, entes autárquicos y organismos descentralizados actúen de manera coordinada.

