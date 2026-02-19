En un clima de tensión, este jueves el Gobierno tratará la reforma laboral en Diputados

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega este jueves con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT .

Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

El oficialismo dio ayer miércoles el primer paso en su objetivo de aprobar este jueves el proyecto de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. Con el apoyo de sus aliados, el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría y, con él, la llave para intentar sancionar la iniciativa con mayoría simple.

La sesión comenzará a las 14,y el principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada. El contexto de inactividad de transporte no abona a su optimismo, pero cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la UCR y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén. Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas): desde la bancada apuntaron al artículo del Fondo de Asistencia Laboral.