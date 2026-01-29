El 75% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

El 74,7% de los argentinos afirma que su salario está perdiendo la carrera contra la inflación, de acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP), publicado por Zentrix Consultora.

El dato se produce en un contexto donde se observa una recuperación de la imagen positiva del presidente Javier Milei. “En ese contraste aparece una clave política: parte del electorado parece diferenciar el golpe en el bolsillo de la evaluación de la conducción y empieza a ubicar el problema en factores más estructurales del modelo económico y laboral”, señala el reporte.

Por otra parte, el 56,4% de los encuestados “no cree que el dato del INDEC refleje lo que se vive en la calle”, mientras que el 41,4% sí considera que el índice oficial se acerca a su percepción cotidiana.

Según la consultora, “aun cuando la inflación muestre señales de desaceleración, una parte mayoritaria sigue sintiendo presión en precios clave y ajustes en gastos básicos, y por eso no percibe una mejora inmediata en el consumo real”.

Los salarios aumentaron 1,8% en noviembre y se ubicaron por debajo de la inflación de ese mes, la cual fue del 2,5%, de acuerdo con cifras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En la medición interanual, los ingresos se incrementaron un 40,3%, quedando por encima de la inflación del 31,4%.

Situación económica

En cuanto a la situación económica, el 48,2% de los encuestados la califica como “negativa”, mientras que el 31,4% la evalúa como “positiva” y el 20,1% la define como “regular”. “Para muchos la economía todavía no está bien, pero empieza a crecer un segmento que percibe señales de mejora o, al menos, de estabilización.

Ese corrimiento ayuda a entender el contraste con el bolsillo: que tres de cada cuatro digan que el salario pierde contra la inflación no impide que mejore la visión del país, porque la evaluación general incorpora expectativas de rumbo y comparación con meses anteriores, incluso cuando el impacto cotidiano siga siendo adverso. Así, mejora la percepción sobre el ‘país’ mientras la economía doméstica continúa bajo presión”.

Perspectivas para 2026

Con respecto a las expectativas de la economía para 2026, el 48% cree que la situación económica del país será negativa, mientras que el 47,4% proyecta un escenario positivo.

“La intensidad del pesimismo es mayor que la del optimismo, porque el 39,6% se declara “muy pesimista” frente a un 27,4% “muy optimista”, lo que muestra que todavía hay un núcleo duro de incertidumbre y desconfianza”, añade el reporte.