Economías regionales: Gobernadores del Norte Grande se reunirán en el CFI

Los gobernadores de las provincias que integran el Norte Grande mantendrán este martes una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, donde analizan el impacto de recientes decisiones del Gobierno nacional sobre las economías regionales y la situación de la obra pública en el interior del país.

Del encuentro participarán al menos ocho mandatarios provinciales, quienes buscan coordinar una posición común frente a distintos temas que generan preocupación en las provincias, entre ellos las modificaciones impulsadas en el Régimen de Zonas Frías y sus posibles consecuencias sobre los costos energéticos para miles de usuarios.

La cumbre se desarrollará en un contexto de tensión por las políticas de ajuste implementadas por la administración de Javier Milei, que han reducido significativamente las transferencias y el financiamiento para obras de infraestructura en las provincias.

En ese marco, los gobernadores también evaluarán alternativas para sostener proyectos estratégicos mediante financiamiento de organismos de crédito y otras herramientas que permitan compensar la paralización de la inversión pública nacional.

Uno de los mandatarios que ya se pronunció sobre la situación económica fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien señaló que el actual proceso de transformación económica genera impactos desiguales entre los distintos sectores productivos.

“En este cambio de matriz económica hay sectores que ganan y otros que tardarán más en recuperarse”, afirmó el mandatario catamarqueño.

Además del debate sobre energía y financiamiento, los gobernadores avanzarán en una agenda común orientada a fortalecer el peso político de la región en las negociaciones con la Nación. En ese sentido, trascendió que por el momento quedará en suspenso la posibilidad de solicitar una audiencia con el presidente Javier Milei, mientras las provincias priorizan la construcción de consensos internos y la elaboración de propuestas conjuntas.