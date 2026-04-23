Al menos 12 menores estarían vinculados a las amenazas en las escuelas

Un total de 12 menores fueron identificados por la Policía como presuntos autores de intimidación pública y amenazas en establecimientos educativos de la provincia, a partir de tareas de ciberpatrullaje, análisis digital y despliegues preventivos, siendo puestos a disposición de la Justicia y del sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes.

La Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad, impulsa un abordaje integral frente a hechos de intimidación en escuelas, articulando acciones con las dependencias policiales, áreas de cibercrimen y el sistema judicial, con eje en la detección temprana y la prevención.

En este marco, uno de los casos se registró en la localidad de Guaraní, donde un alumno de 15 años fue identificado como presunto autor de un audio con amenazas dirigido a un directivo escolar. A partir de tareas de análisis digital y geolocalización de la línea telefónica, se logró establecer su presunta vinculación con el hecho. Por disposición judicial, el menor fue notificado en presencia de su progenitor, quien además hizo entrega voluntaria del teléfono celular para su secuestro y peritaje por parte de especialistas en cibercrimen.

Por otra parte, en San Vicente, una docente detectó una inscripción en el baño de una institución educativa que advertía sobre un supuesto ataque. Tras las averiguaciones, se logró individualizar a un estudiante de 13 años como presunto autor del mensaje intimidatorio. En este caso, la Justicia dispuso la notificación del menor a través de su madre y la intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

Como hecho más reciente, en la localidad de Dos de Mayo, un alumno de 14 años fue identificado como el presunto responsable de haber llevado un arma de fuego a un establecimiento educativo y exhibirla ante otros estudiantes. A partir de la denuncia del rector, se procedió al secuestro de un revólver calibre .22, el cual fue entregado por el progenitor del menor. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores interviniente, el adolescente fue notificado en presencia de su padre y entregado para guarda y custodia.

En todos los casos, los menores fueron notificados por disposición de los jueces intervinientes en presencia de sus progenitores, quedando a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes en articulación con el sistema de protección de derechos.

Estos hechos, se suman a una serie de situaciones detectadas en la provincia en los últimos días, en línea con dinámicas que también se registran a nivel nacional, donde este tipo de conductas se replican mediante mensajes en redes sociales, audios o escritos intimidatorios en establecimientos educativos.

En total, se contabilizan cerca de 100 intervenciones vinculadas a hechos de intimidación pública en escuelas de Misiones, con mayor concentración en la zona capital, seguida por otras localidades del interior. En varios procedimientos, además, se concretaron secuestros de elementos potencialmente peligrosos, como armas de fuego, proyectiles, cuchillos y otros objetos punzantes.

El abordaje incluye tareas de ciberpatrullaje, análisis de comunicaciones digitales, patrullajes preventivos y presencia activa en las instituciones, conforme a lineamientos de la Jefatura de Policía.