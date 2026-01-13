Wanda cobrará desde febrero Tasa ecoturística a quienes visiten los establecimientos mineros

A partir de febrero, quienes recorran las minas de piedras preciosas de Wanda, Misiones, deberán abonar una Tasa Eco Turística, una medida que apunta a canalizar parte del movimiento turístico hacia obras de infraestructura y mantenimiento urbano, con impacto tanto en los visitantes como en la comunidad local y el sector privado.

Desde la Municipalidad de Wanda anunciaron que la tasa comenzará a regir el próximo mes y tendrá como objetivo generar fondos para acompañar el crecimiento turístico de la ciudad, “en beneficio de los visitantes, los vecinos de Wanda y los empresarios del sector”, según indicaron a través de los canales oficiales.

En ese marco, remarcaron que “por primera vez en tantos años, Wanda recibirá los beneficios que genera el turismo de sus minas de piedras preciosas, y será a partir de la puesta en vigencia de la Tasa Eco Turística”.

El cobro se realizará en el ingreso a los establecimientos mineros y el valor será mínimo, definido de acuerdo al tipo de transporte utilizado por los visitantes. La tasa se calculará en Unidades Fijas (UF) y estará a cargo del personal de Fiscalización y Tránsito municipal, conforme precisaron desde la comuna.

De este modo, desde febrero los turistas que visiten las minas realizarán un aporte económico cuyos fondos se destinarán al mantenimiento de los espacios públicos y a la mejora de la infraestructura turística. A través de sus redes oficiales, la Municipalidad señaló que lo recaudado permitirá concretar obras como la instalación de más luminarias, la construcción de veredas y la mejora de caminos accesibles.

Además, destacaron que la tasa posibilitará la creación de un fondo económico para eventos locales, entre ellos la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, con el objetivo de que el festival “pueda crecer y volver a ocupar un lugar trascendental en el calendario de las fiestas provinciales”.

La implementación del cobro fue establecida mediante una ordenanza municipal aprobada en noviembre de 2025, que fijó el marco legal para la aplicación de la Tasa Eco Turística en el municipio.