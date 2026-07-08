Scaloni prepara cambios en el equipo para los octavos ante Egipto

La Selección Argentina continúa sin pausa con los entrenamientos este domingo en Miami antes de emprender viaje hacia Atlanta, la nueva sede de la Albiceleste en el Mundial.

Será una jornada de transición, pero también importante para el cuerpo técnico. Tras el sábado dedicado a tareas regenerativas y de gimnasio para los futbolistas que más minutos acumularon en los 120 minutos del viernes, Lionel Scaloni pondrá el foco en la recuperación física, aunque también comenzará a darle forma al equipo que enfrentará a Egipto el próximo martes desde las 13 (hora argentina).

La práctica será a puertas cerradas y marcará el inicio de una etapa en la que el entrenador buscará corregir algunos aspectos que no lo dejaron conforme en la opaca actuación frente a Cabo Verde, tal como reconoció en conferencia de prensa el último viernes.

Por ahora, aparecen dos dudas que vuelven a repetirse. La primera está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico podría recuperar la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien había conservado el puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon. El ex River terminó acalambrado en el último partido y el cuerpo técnico baraja contar nuevamente con el 3 habitual de la Selección Argentina.

La otra incógnita vuelve a instalarse en el ataque. Lautaro Martínez viene con una leve ventaja sobre Julián Álvarez en el primer tramo del Mundial, principalmente porque el delantero de Atlético de Madrid llegó al Mundial con poco ritmo de competencia producto de una lesión en el tobillo. Sin embargo, el Toro no rindió en 16vos y la pelea por el puesto suma un nuevo capítulo; Scaloni todavía no tomó una decisión definitiva.

Además, podría haber una modificación en el mediocampo. Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso frente a Cabo Verde y tiene posibilidades concretas de meterse en el once inicial. Nicolás González también aparece como una alternativa para reforzar esa zona, mientras que Thiago Almada es quien hoy corre con más chances de salir del equipo.

En caso de que el elegido sea el volante de Boca, ocuparía su lugar habitual en el eje del mediocampo y el que se soltaría sería Alexis Mac Allister, que está haciendo un esfuerzo en lo que va del Mundial desempeñándose en una posición que no es la habitual. En tanto, si González es el que se mete en el once, el dibujo no cambiaría, aunque el del Atlético de Madrid le da otras características al equipo y es mucho más punzante que Almada.