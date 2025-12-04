Reconocimiento del INYM al Museo del Mate en Buenos Aires

El Instituto Nacional de la Yerba Mate otorgó un reconocimiento al Museo del Mate, habilitado recientemente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a pocos pasos de la Plaza de Mayo, el sitio más emblemático de la República Argentina.

El reconocimiento es una placa con las siguientes líneas: “El Instituto Nacional de la Yerba Mate felicita y expresa su beneplácito por la apertura del Museo del Mate en la Ciudad de Buenos Aires, destacando que la Yerba Mate Argentina constituye la expresión del sentir nacional”. Lleva la firma: Directorio, con fecha Diciembre de 2025.

Fue otorgado por los directores de la Producción, Jorge Haddad; de Cooperativas, Carlos Czajkowski, y de Trabajadores Rurales, Ramón Sorondo, en un acto simbólico al director y propietario del Museo, Diego Carosella, donde además estuvieron presentes el sommelier Martín Gómez, profesional que diseña, organiza y gestiona las experiencias interactivas y memorables para los visitantes, y el socio del emprendimiento privado, Alexis Holzmann.

De esta manera, el INYM respalda y acompaña la iniciativa que pone en valor a la Infusión Nacional en la capital del país.

El Museo del Mate reúne más de 10.000 piezas. Ubicado en Avenida de Mayo 853, armado por museólogos e historiadores, el lugar expone elementos históricos como pavas antiguas, los primeros termos creados para salir a tomar mates, diferentes mates y bombillas, y entre ellos el mate patriótico de 1910, obsequiado en el centenario de la Revolución de Mayo. Por supuesto, también están presentes íconos como el gaucho, el Martín Fierro y personalidades más actuales, como Lionel Messi, “embajador del mate argentino” en el mundo. Cuenta además con una tienda de mates y un Mate Bar.