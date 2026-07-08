El Gabinete provincial prepara un nuevo encuentro en Puerto Iguazú

La estrategia del Gobierno de Misiones de descentralizar la gestión y acercar el Gabinete provincial a los municipios tendrá un nuevo capítulo el próximo miércoles 8 de julio en Puerto Iguazú, donde funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo y representantes de comunas del norte provincial volverán a reunirse para coordinar proyectos, analizar necesidades y avanzar en soluciones conjuntas para cada localidad.

La actividad se desarrollará desde las 10 en el Centro de Empleados de Comercio de Puerto Iguazú y forma parte de una agenda territorial impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, con la coordinación del Ministerio de Coordinación General de Gabinete.

El objetivo continúa siendo fortalecer el vínculo institucional entre la Provincia y los gobiernos locales, agilizar gestiones y brindar respuestas más rápidas a las demandas de cada municipio.

La iniciativa comenzó con un primer encuentro realizado en Montecarlo, donde participaron municipios de la zona centro y norte de Misiones junto a ministros, presidentes de organismos provinciales y equipos técnicos. Aquella experiencia permitió establecer un espacio de diálogo, planificación y seguimiento de proyectos, además de identificar problemáticas particulares de cada comuna para canalizarlas de manera coordinada entre las distintas áreas del Estado.

Posteriormente, el esquema se trasladó a la localidad de 25 de Mayo, donde la agenda territorial reunió a intendentes de la región Centro y Alto Uruguay con funcionarios provinciales vinculados a infraestructura, producción, salud, educación, turismo, vivienda, asistencia social y prevención.

En esa oportunidad, el Gobierno destacó que la modalidad favorece la resolución de gestiones que habitualmente requieren la intervención de varios organismos, concentrando en una sola jornada reuniones con responsables de diferentes áreas.

Ahora, la propuesta llegará a Puerto Iguazú con un formato similar. La dinámica estará organizada mediante mesas de trabajo en las que participarán, de manera rotativa, funcionarios del Gabinete provincial y representantes municipales.

Cada ronda tendrá una duración de 40 minutos y, una vez finalizada, las áreas del Ejecutivo cambiarán de mesa para mantener encuentros con nuevos municipios, permitiendo que todas las localidades puedan presentar inquietudes, intercambiar propuestas y avanzar en proyectos específicos.

La organización prevé la participación de organismos vinculados a Ecología, Agro, Gobierno e Industria, además de Cultura, Deportes y Turismo. También estarán presentes representantes de Vialidad Provincial, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, Educación e IPRODHA, junto con Salud, Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y el Mercado Central de Misiones.