La semana comenzará con inestabilidad remanente en la zona norte, dando paso a un escenario de frío intenso con heladas generalizadas durante el martes y miércoles, seguido de un gradual ascenso de las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana.

Para este lunes, se prevén precipitaciones leves con escasos milímetros de acumulación en el sector norte, condicionadas por el ingreso de un potente frente frío. Esta situación provocará un marcado descenso térmico hacia la noche, impulsado por vientos del sector sur.

Precipitaciones: se esperan entre 2 a 10 mm en la zona norte. Probabilidad de precipitación: 27/56 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sur, sureste y suroeste con velocidades entre 1 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 16°C para Iguazú y la mínima sería de 5°C en San Vicente, con una sensación térmica de 3°C por la noche.