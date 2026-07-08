Frío polar y alerta amarilla en Misiones

La provincia de Misiones se prepara para atravesar las jornadas más frías del año. La Dirección General de Alerta Temprana anticipó un marcado ingreso de aire polar que provocará heladas generalizadas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para la noche de este lunes y la madrugada del martes.

De acuerdo con el pronóstico provincial, este martes 7 de julio estará marcado por un amanecer con temperaturas cercanas a los 0 °C en gran parte del territorio, sensaciones térmicas bajo cero, cielo completamente despejado y una tarde apenas templada.

La temperatura mínima prevista es de 0 °C en Apóstoles, con una sensación térmica de -1 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 14 °C en Puerto Iguazú. Además, se esperan vientos leves del sector sudeste, sin probabilidades de precipitaciones y con una probabilidad media de formación de nieblas durante las primeras horas del día.

Para el miércoles continuará el frío intenso. Las heladas volverán a registrarse en toda la provincia y los termómetros podrían descender nuevamente hasta los 0 °C en San Vicente. Hacia el mediodía, el viento rotará al noreste, favoreciendo un ascenso de la temperatura que llevará la máxima hasta los 19 °C en Eldorado.

En tanto, el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, se mantendrá el tiempo estable y mayormente despejado. La mañana seguirá siendo fría, con posibilidad de heladas aisladas en zonas bajas y cercanas a ríos y arroyos, aunque por la tarde el ambiente será más templado gracias al ingreso de vientos del norte. Se prevé una mínima de 2 °C en Oberá y una máxima de 23 °C en Puerto Iguazú.