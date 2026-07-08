miércoles, julio 8, 2026
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Reabrieron todos los pasos fronterizos sobre el río Uruguay

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Con la reapertura de los cuatro cruces, quedó normalizado el tránsito fronterizo entre Misiones y el sur de Brasil, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la evolución del río Uruguay.

El paso internacional entre Panambí y Porto Vera Cruz fue rehabilitado a partir de las 8 horas, tras confirmarse que el nivel del río descendió a 4,90 metros, lo que permitió reanudar el servicio de balsa.

En San Javier, la Prefectura Naval Argentina informó que el río alcanzó una altura de 6,15 metros y continuaba bajando, por lo que también quedó habilitado el cruce con Porto Xavier.

Del mismo modo, se restableció la operatoria en los pasos internacionales Alba Posse–Porto Mauá y El Soberbio–Porto Soberbo, que permanecían cerrados desde la semana pasada por razones de seguridad.

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