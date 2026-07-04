Argentina se juega el pase a octavos ante Cabo Verde

La Selección argentina afrontará este viernes su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026 cuando se mida con Cabo Verde por los dieciseisavos de final, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita avanzar a los octavos.

El encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) y marcará el inicio del camino de la Albiceleste en la fase decisiva del torneo, donde ya no hay margen de error.

La principal novedad será el regreso de Lionel Messi al equipo titular. El capitán volverá desde el arranque luego de haber comenzado como suplente en el último partido frente a Jordania, una decisión que Lionel Scaloni había tomado para administrar las cargas físicas del plantel.

Sin embargo, el entrenador todavía mantiene dos incógnitas en la formación inicial. En la defensa, debe definir si Cristian “Cuti” Romero recuperará su lugar o si continuará Nicolás Otamendi. En el ataque, la otra duda pasa por el acompañante de Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Argentina buscará imponer su favoritismo frente a un rival que intentará dar uno de los grandes golpes del certamen y meterse por primera vez entre los 16 mejores de una Copa del Mundo.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium. Con el pase a octavos en juego, la Albiceleste intentará dar un nuevo paso hacia el objetivo de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022, informó el portal TN.